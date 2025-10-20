34年ぶりに行われた大相撲ロンドン公演は千秋楽を迎え、ここまで全勝の力士が両横綱を含み3人いる中、横綱・豊昇龍が優勝しました。19日、千秋楽を迎えた大相撲ロンドン公演。ここまで全勝の力士の1人、平幕の翔猿は、格上の小結・高安と対決です。両者譲らない長い戦いを繰り広げ、軍配は高安に。2人の力のこもった相撲に会場からは惜しみない拍手が送られました。翔猿「もっともっと応援してもらえるように頑張ります。（ニック