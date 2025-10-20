巨人のフォスター・グリフィン投手（30）が来季、MLBに復帰する可能性を19日（日本時間20日）、「ニューヨーク・ポスト紙」の敏腕記者、ジョン・ヘイマン氏が自身のX（旧ツイッター）で報じた。グリフィンは2020年にロイヤルズでメジャーデビュー。23年から巨人でプレーし、来日3年目の今季は球団外国人最長タイとなる開幕6連勝をマークするなど、ローテーションの一角を担った。8月2日のDeNA戦で4回4失点し今季初黒星を喫して