1949年に旧国鉄の東京・三鷹駅で6人が死亡した「三鷹事件」をめぐり、死刑が確定して病死した元運転士の遺族による再審請求審で、弁護団は先ほど、再審請求人の元死刑囚の長男が亡くなっていたと明らかにしました。これにより、再審請求審が終了することになります。「三鷹事件」は、旧国鉄の三鷹駅で1949年に無人の電車が暴走して脱線し6人が死亡したもので、電車転覆致死の罪で元運転士の竹内景助・元死刑囚の死刑が確定していま