1949年に東京の旧国鉄三鷹駅で無人電車が暴走し6人が死亡した「三鷹事件」で、死刑が確定した竹内景助元死刑囚（病死）の第3次再審請求を申し立てた元死刑囚の長男が死亡していたことが20日、弁護団への取材で分かった。東京高裁が近く審理を終了する公算が大きい。再審請求審で東京高裁は今年11月に鉄道設備の専門家の証人尋問を実施する予定だった。弁護団が最近連絡したところ、長男が5月に亡くなっていたことが判明。東京