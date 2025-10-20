ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、2025年12月20日に神奈川・横浜BUNTAIで開催されるライブに出演するライバーを決定するイベント『FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”出演権争奪ライブオーディション!!』を、10月29日より開催する。『FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”出演権争奪ライブオーディション!!』○FMヨコハマ『Tresen』ゲスト出演も『FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Co