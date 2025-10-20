お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が２０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。高熱のためしばし休養することを明かした。井口は「３週間くらいずっと体調悪かったり声出なかったりしたんですが、ついに限界を向かえて高熱が出ちゃいましたちょっとだけお休みさせていただきます。ご迷惑おかけします」と報告。その上で「体調も声も完全回復して、また頑張ります！！！よろしくお願いします」とつづっている。これにお笑