2024年のもったいないフェア岡山県提供 10月は、「食品ロス削減月間」及び「リデュース・リユース・リサイクル推進月間」です。岡山県は、これに合わせて10月24日から11月9日まで「もったいないフェア2025」を開催します。 開催場所は、真庭あぐりガーデン岡山店（岡山市北区津高）で、食品ロス削減や3Rに関連した県産品を展示・販売します。 食品ロス削減関連では、規格外野菜を使用した「カッ