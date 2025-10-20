巨人は２０日、１２月２３日に公式マスコットガール「ヴィーナス」によるファン感謝イベント「ＶＥＮＵＳＰＲＩＤＥ２０２５〜ｆｉｎａｌ〜」（開場：午後４時半／開演：同５時半）を渋谷区文化総合センター大和田さくらホール（東京都渋谷区）で開催すると発表した。声援への感謝を込め、球場で披露したダンスナンバーを数多く披露するほか、オフィシャルマスコット「ジャビット」との特別コーナーを実施。卒業メンバー