中国経済連合会における講演 物価 物価の基調をみるうえで、様々な主体の中長期的な予想物価上昇率をみると、着実な底上げが継続 既に「物価安定の目標」実現が概ね達成した局面ととらえている 予想以上に上振れるリスクも念頭に置く必要