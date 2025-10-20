山形市で20日早朝、空き家1棟が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。20日午前4時20分ごろ、山形市土坂で「住宅が燃えている」と付近の住民から119番通報がありました。警察と消防の調べによりますと、火は通報からおよそ3時間半後の午前7時半前に消し止められましたが、この火事で木造平屋建ての建物1棟が全焼したほか、焼け跡から身元不明の男性1人の遺体が見つかりました。【ON】 近所の人「午前4時ごろに