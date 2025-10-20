米国の利下げは、過去繰り返された事例とは異なり、日本の利上げの制約にはならないと考える もう一段ギアシフトを行いつつ、「物価安定の目標」の実現に概ね達していることを前提にしたコミュニケーションを行う必要 イールドカーブ・コントロールは時代の役目を終え、市場化・正常化に向かう局面