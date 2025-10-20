さつまいもとれんこん、まいたけのデリ風おかずを作ってみた 秋は根菜やきのこがおいしい季節。さつまいもやれんこん、まいたけなどが食卓に並ぶ機会も多くなります。 しかし、これらの食材はつい副菜に落ち着きがちで、「ご飯が進むおかず」にするのは難しいもの。さらに見た目が地味になりやすいのも小さな悩みです。 そんなときにデパ地下のように見映えもよく、ご飯にもぴったりな“デリ風お惣菜レシピ”と出会いまし