モデルの山田優（41）が20日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「きゅうに寒くなってきましたね」と書き出した山田。「体調を崩しやすい気候なので、皆様お気をつけ下さいませ！」とフォロワーへ呼びかけた。「お気に入りのワンピースで気分を上げてきます」として紹介したのは、白いフリルのミニワンピース姿。鞄やブーツ、サングラスなどの小物は黒で揃えて統一感も演出した。ファンからは「本当に似合