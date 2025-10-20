２０日午前１１時１０分頃、東京都台東区上野のＪＲ上野駅不忍口前の都道交差点で、タクシーが歩道に突っ込み、小学生の女児を含む歩行者の男女４人をはねた。警視庁上野署幹部によると、４人は足などを負傷して病院に搬送されたが、いずれも命に別条はないという。同署が、タクシーを運転していた７０歳代の男性から事情を聞くなどして、詳しい状況を調べている。