俳優水上恒司（26）が20日、都内で、主演映画「WIND BREAKER／ウインドブレーカー」（12月5日公開、萩原健太郎監督）キックオフイベントに、萩原監督、木戸大聖（28）綱啓永（26）JUNON（27）と出席した。同作は講談社の漫画アプリ「マガジンポケット」で21年より連載され、テレビアニメ化や舞台化もされた同名漫画の実写映画。水上は、ケンカだけが取りえの孤独な少年、桜遥を演じる。「自分は野球をやっていて、チームプレーはで