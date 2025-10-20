10月20日 公開 「ONE PIECE スタッフ」の公式Xアカウントにて、11月4日発売予定のコミックス第113巻のカバーイラストが公開された。 第112巻の表紙はシャムロックたち“神の騎士団”やギャバン、ルフィらが描かれたイラストとなっている。なお、収録話数は1145話より1155話の全11話となる。 【解禁】 来週11.4(火)発売！ コミックス113巻のカバーを初公開🏴‍