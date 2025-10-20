バンダイは、カードダスの新シリーズ「スクラッチカードダス」第一弾として、「スクラッチカードダス 仮面ライダーシリーズVol.1」を11月28日より発売する。価格はパックが220円、自販機が200円。11月28日発売「スクラッチカードダス 仮面ライダーシリーズVol.1(パック)」(パックが220円、自販機が200円)「スクラッチカードダス」は、パックに1枚入っているスクラッチカードを削って数字が3つ揃うと豪華景品がGETできるカードダス