群馬県の駐車場からトヨタの「ランドクルーザー」を盗んだなどとしてブラジル人の男が逮捕されました。警視庁によりますと、ブラジル国籍のコレイア・サトウ・マルセロ容疑者は、今月16日、群馬県館林市の駐車場からトヨタの「ランドクルーザープラド」1台、時価250万円相当を盗んだ疑いが持たれています。またこの車が盗品だと知りながら保管したとして、別のブラジル人の男も逮捕されました。調べに対し、2人は容疑を認めている