TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』第4話 「泡沫の結び目」のあらすじとWEB予告が公開された。 参考：上田麗奈と河瀬茉希がたどり着いた“幸せな世界線”「私たちって息が合うのね！」 本作は、死を望む少女・比名子と、その血肉を求める人魚・汐莉の関係を描いた百合ホラー。アニメーション制作を手がけるのは、『私の百合はお仕事です！』で知られ、本作が初のシリーズ元請けとなるスタジオリング