ＭＵＴＯＨホールディングスが大幅反発している。前週末１７日の取引終了後、子会社である武藤工業が事務所として保有する東京都世田谷区の土地・建物を譲渡するのに伴い、２６年３月期第３四半期に固定資産売却益７億１９００万円を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。なお、通期業績予想は現時点では修正しないとしている。 出所：MINKABU PRESS