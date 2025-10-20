トランザクション・メディア・ネットワークスが高い。前週末１７日の取引終了後、札幌圏の地域マネー「ＳＡＰＩＣＡ（サピカ）」の決済サービスをローソン（東京都品川区）に導入したと発表しており、材料視した買いが入っている。同サービスの導入により、北海道のローソン全７２８店舗（８月末時点）でサピカによる支払い及びチャージが可能となる。 出所：MINKABU PRESS