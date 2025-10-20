東京証券取引所は２０日、ファイントゥデイホールディングスの新規上場承認を取り消すと発表した。同社からの申し出に基づき取り消した。１１月５日に東証スタンダード市場に新規上場をする予定だった。 ファインＨＤは２０日、昨今の株式市場の動向などを総合的に勘案し、上場手続きを延期すると発表している。 出所：MINKABU PRESS