午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４５４、値下がり銘柄数は１２９、変わらずは２８銘柄だった。業種別では３３業種全てで上昇。値上がり上位に銀行、情報・通信、その他製品、ゴム製品、電気機器、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS