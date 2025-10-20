バンダイは、『美少女戦士セーラームーン』のコスメブランド「ミラクルロマンス」より「ミラクルロマンス シャイニングムーンパウダー 2026 Limited Edition」(19,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月20日13時より予約を受け付けており、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「ミラクルロマンス シャイニングムーンパウダー 2026 Limited Edition」(19,250円)「ミラクルロマン