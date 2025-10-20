GAORA SPORTSでは、きょう20日のプロ野球パ・リーグのクライマックスステージ ファイナルステージ第6戦で北海道日本ハムファイターズが勝利した場合、同日23時から優勝特別番組を生放送する。『エーグイッ! メチャスゴイ! ファイターズCS優勝祝勝会SP』新庄剛志監督4年目の今季、 充実感の増した戦力でファンを大いに沸かせ、シーズン終盤まで福岡ソフトバンクホークスと優勝争いを演じたファイターズ。15日から始まったクライマッ