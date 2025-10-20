中国国家統計局が20日に発表したデータによると、第1-3四半期（1-9月）の国内総生産（GDP、速報値）は101兆5036億元だった。不変価格で計算すると、前年同期比で5．2％増加。第1-3四半期の経済運営は安定の中で成長し、質の高い発展において積極的な成果を挙げている。（提供/人民網日本語版・編集/JZ）