バンダイスピリッツは、『僕のヒーローアカデミア』より「S.H.Figuarts 爆豪勝己-The Beginning-」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月21日16時より予約を受け付ける。2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「S.H.Figuarts 爆豪勝己-The Beginning-」(11,000円)「S.H.Figuarts 爆豪勝己-The Beginning-」は、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、最終決戦で奇跡の復活