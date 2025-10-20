King Gnu¤¬¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¡¢¾ïÅÄÂç´õ¤Î¸Ä¿ÍX¤ÇÂ³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing Gnu¤¬¥æ¥Ë¥Ð¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò①～⑤ ¢£¡Ö³Æ¡¹¤¬¹Í¤¨¤ëÇ¦¤ÓÊý¡×¡Ê¾ïÅÄ¡Ë ¾ïÅÄ¤Ï¡Ö³Æ¡¹¤¬¹Í¤¨¤ëÇ¦¤ÓÊý¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤ÈÇ¦¼Ô¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ ¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡£¡Ø¥¹ー¥Ñ&