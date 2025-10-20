17日（日本時間18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で、ブルワーズ相手に3本塁打＆10奪三振の活躍を見せ、同シリーズMVPに輝いたドジャースの大谷翔平投手。ポストシーズン（PS）全体では打撃不振に直面していたが、どのようにして復活したのか。MLB公式サイトが19日（同20日）、その過程について言及した。 ■異例の屋外フリー打撃を敢行 MLB公式サイトのドジャース番