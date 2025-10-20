記者会見するDeNAの相川亮二新監督（左）と三浦大輔監督＝20日、横浜市の球団事務所DeNAは20日、今季で退任する三浦大輔監督（51）の後任に、相川亮二ディフェンスチーフ兼野手コーチ（49）が昇格すると発表した。新旧両監督がそろって横浜市で記者会見し、相川新監督は「強いチームをみんなでつくっていきたい」と笑顔で抱負を述べた。相川氏は前身の横浜など3球団で計23年間プレーし、強肩と打撃力を備えた捕手として活躍。