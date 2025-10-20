ＤｅＮＡは２０日、相川亮二新監督の就任を正式発表。横浜市内で三浦監督の退任会見と同時に、就任会見を行った。相川監督の背番号は三浦監督から継承した「８１」になることも発表された。就任オファーの心境について、相川監督は「武者震いするようなことってこの年になるとないが、監督という話を聞いた時は体が震えるというか、全身に血が駆け巡るような思いだった」と決意に満ちあふれた表情。続けて、「社長も言ってくれ