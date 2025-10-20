NHK元会長の海老沢勝二（えびさわ・かつじ）さんが10月19日午後10時5分、誤嚥（ごえん）性肺炎のため、都内の病院で死去した。91歳。NHKが20日、発表した。茨城県潮来市出身の海老沢さんは、1957年（昭32）に早大卒業後、NHKに記者として入局。政治一筋に歩み、政治部長、報道局長、NHKエンタープライズ社長などを歴任した。97年に会長に就任したが、3期目の途中で不祥事が複数発覚し、05年1月に引責辞任した。◇◇◇