金の急騰は歴史の大きな転換の前兆で、今回は世界の基軸通貨がアメリカのドルから中国の元になるかもしれない――。TBS系の報道番組「サンデーモーニング」は2025年10 月19日の放送で、史上最高値を更新し続ける金価格を取り上げ、そう指摘した。ドルが金と連動して世界の自由貿易の基軸となったサンモニによると、米雑誌「ニューズウィーク」は、金が急騰したのちに「ローマ帝国滅亡」「スペイン帝国衰退」「フランス革命」が起き