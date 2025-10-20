学校から帰ってきた子どもたちを迎えた母親の置手紙がSNSで話題になっている。 【写真】母の愛が垣間見える文面 白い紙には、丸い文字で「おかえり～♪ 今日もよくがんばったね」と書かれ、 その下には“オモシロ問題”として、 「あなたの髪は＜サラサラ＞or＜ボサボサ＞していて綺麗だね」 「君の肌は＜しっとり＞or＜べっとり＞と潤っているね」 といった人に言われてうれしい言葉を選択する問いかけが