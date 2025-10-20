ドジャースの休養日である日本時間20日、大谷翔平選手が自身のInstagramを更新。愛犬デコピンの写真を公開しました。写真では、デコピンがハロウィーンのカボチャに興味津々の様子。散歩中の一面を公開しました。大谷選手が所属するドジャースは、日本時間18日に2年連続リーグ優勝決定シリーズの突破を決めました。主人である大谷選手は先発で7回途中無失点10奪三振の好投。さらに打者では3本のホームランを放つなど観客だけでなく