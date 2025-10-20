◆ブリーダーズＣクラシック・米Ｇ１（日本時間１１月２日、デルマー競馬場、ダート２０００メートル）国内最終追い切り＝１０月２０日、栗東トレセン今年のサウジＣを制したフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が、国内最終追い切りを行った。ＣＷコースで僚馬のアメリカンステージ、スウィッチインラヴと３頭併せ。最後方から追走し、直線では強く追われながらダイナミックに脚を伸ばした。