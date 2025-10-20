TikTokで注目を集め「令和イチ泣ける」と話題の芥川なお原作のベストセラー純愛小説「ストロベリームーン」を、『余命10年』『いま、会いにゆきます』などの脚本家・岡田惠和と映画監督・酒井麻衣が、世代を跨いだ新鮮なタッグで実写化した映画、『ストロベリームーン 余命半年の恋』が公開になります。主演の當真あみを筆頭に、齋藤潤、杉野遥亮、中条あやみ、田中麗奈、ユースケ・サンタマリアなどの豪華キャストが集い、恋・友