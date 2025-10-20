ＤｅＮＡの三浦大輔監督が２０日、横浜市内の球団事務所で退任会見に臨んだ。おなじみのリーゼント姿で登場した三浦監督は「本当に充実した５年間だったなと思います」と監督生活を振り返った。今後については「死ぬまで野球とは離れられない。野球をもっと勉強して野球の楽しさ、面白さをたくさんの人に伝えていきたい」と語った。高校卒業から生活し続けてきた横浜の街の印象を問われると「大好きな街ですよ。オフの日でも