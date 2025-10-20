貴州省畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県で、国家電力投資集団傘下の貴州金元威寧能源が建設した仙水窩農業太陽光発電所の一角。（７月３日、ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）【新華社北京10月20日】中国国家統計局が20日発表した1〜9月の全国固定資産投資（農家除く）は前年同期比0.5％減の37兆1535億元（1元＝約21円）で、うち民間投資は3.1％減となった。産業別の投資額は1次産業が4.6％増の7344億元