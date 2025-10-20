元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が、イベントのオフショットを公開した。秋元は２０日までに自身のインスタグラムを更新し、ブラウンの長袖トップスに白いロングスカート姿、白い花柄のドレス姿、青系のワンピース姿、花柄のノースリーブワンピース姿など、様々なバリエーションのコーディネートを披露。「ファンクラブ＆フォトブックお渡し会」と書き始め、「４都市イベントツアー無事終了しました〜！来てくださったみなさ