¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¡È¤á¤ë¤ë¡É¤³¤ÈÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23¡Ë¤¬17Æü¡¢»¨»ï¡ØCanCam¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¡£23ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï12·î¹æ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢B.LEAGUE´ØÏ¢¤Î¼èºà¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ê25¡Ë¤È¥Ú¥¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼ÆÃ½¸¤Ç¡È¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþÃËÈþ½÷´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¥Ú¥¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ç¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤á¤ë¤ë¡õ¾±»Ê¹À