DeNAは20日、横浜市内で三浦大輔監督退任会見および新監督就任会見を行った。紺のスーツに青のネクタイを身にまとい、お決まりのリーゼント姿で会見に出席した三浦大輔監督（51）は、「長い間お世話になりました。ありがとうございました」と冒頭で挨拶した。三浦監督は、1991年にドラフト6位で横浜大洋（当時）に入団すると、2016年に現役引退するまで25年間横浜一筋でプレー。2019年からDeNAにコーチとして復帰し、2021年にはア