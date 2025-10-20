アメリカのトランプ大統領はイスラエル軍が空爆を実施したパレスチナ自治区ガザの状況について、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦は現在も維持されているとの認識を示しました。アメリカトランプ大統領「（イスラエルと）ハマスとの間で平和的な解決が図られることを望んでいる。（Q.停戦は継続されていますか？）そうだ、そうだ」トランプ大統領は19日、ハマスの一部がガザでの暴力行為に関与している可能性があると指摘し