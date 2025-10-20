横浜市の建設工事現場で、パレットと呼ばれる運搬用の荷台が落下して1人が下敷きになり、意識不明の重体です。【映像】現場の様子午前10時半ごろ、横浜市青葉区のマンションなどの建設工事現場で「パレットが落ちて1人が下敷きになっている」と現場関係者から119番通報がありました。警察によりますと、2階からパレットが落下し、1階で作業していた40代の男性作業員が下敷きになったということです。男性作業員は救助されま