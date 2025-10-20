全日本漬物協同組合連合会青年部会は10月3日、第43回全国大会東京大会を「HOOTERS GINZA」（東京都中央区）で開催し、全国から関係者約150人が参加した。今年のテーマを「交流と懇親」とし、若手経営者・後継者同士の結束を深める機会とした。会場では漬物品評会や豪華景品が当たる抽選会など新たな企画を随所に盛り込み、会場は大いに盛り上がった。籠島正雄東京大会会長（新進社長）は開会あいさつで、「将来を担う若い力が互い