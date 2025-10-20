◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)サッカーのFIFA U-20ワールドカップは19日に決勝が行われ、モロッコがアルゼンチンを破り初優勝を果たしました。モロッコは、グループステージでブラジル、スペイン、メキシコと強敵ぞろいの組で1位通過。ノックアウトステージでも、順当に勝ち上がり、準決勝ではPK戦の末フランスに勝利しました。迎えた決勝では、この大会最多6回の優勝の記録を持つアルゼン