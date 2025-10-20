プレミアリーグ第8節では首位アーセナルがフラムに1-0と勝利し、勝ち点「19」として首位を固めた。そのあとを、エヴァートン戦を2-0と制したマンチェスター・シティが勝ち点「16」で追う展開。開幕から連勝を飾っていたリヴァプールはホームでマンチェスター・ユナイテッドに1-2と敗れ、ここにきてリーグ戦3連敗と失速している。勝ち点は「15」で、4位ボーンマスと並んでいる。元マンチェスター・ユナイテッドDFリオ・ファーディナ