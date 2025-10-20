セネガルで将来有望なGKとしてプレイしていた18歳の少年が誘拐され、その後殺害されたようだ。『THE Sun』によれば、被害者はエスプリ・フット・ユンベウルで育成されていたGKシェイク・トゥレ。彼はガーナで遺体となって発見されたとセネガルのアフリカ統合外務省が発表している。この若きGKは、プロクラブのトライアウトを受けられると信じこまされ、誘拐されたという。誘拐犯はその後、家族に身代金を要求したが、家族は要求額
