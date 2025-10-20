ボルシア・ドルトムントのジョーブ・ベリンガムは、今年夏の補強の目玉としてサンダーランドから加入したにも関わらず期待通りのパフォーマンスを見せていないと以前から現地メディアによって批判されていた。そしてその批判の度合いは、18日（現地時間）に行われたブンデスリーガ第7節バイエルン・ミュンヘン戦でさらに強くなった。この試合に73分から途中出場したベリンガムは、78分に自陣ゴール前でこぼれ球をクリアしようとし