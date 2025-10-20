LOTポーランド航空は、ワルシャワ〜スタヴァンゲル線を11月24日に開設する。月・火・木・金曜の週4往復を通年運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はワルシャワ発が2時間15分、スタヴァンゲル発が2時間5分。スタヴァンゲルは、ノルウェー南西部の海岸沿いの都市。色鮮やかな木造家屋が立ち並び、歴史ある旧市街の魅力と近代的なインフラ、そして大港湾都市ならではの独特の雰囲気で知られる。■ダイヤLO489